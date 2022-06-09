Артем Резников про бой с Дэви Рамосом в гран-при АСА: «Устрою мощную рубку»

Казахстанский боец АСА Артем Резников на презентации гран-при АСА в легком весе поделился ожиданиями от первого боя с экс-бойцом UFC бразильцем Дэви Рамосом:

«Я устрою мощную рубку в стойке. Я видел, что Рамос любит рубиться в стойке. Для меня это вызов. А бонус в 50 000$ делает этот вызов еще интереснее. Я полностью сфокусирован на бое с ним, считаю, что это один из самых сильных соперников, которые у меня были в карьере»

Также Резников ответил на вопрос о возможном реванше с Юсуфом Раисовым:

«Для меня любой бой с Раисовым принципиален. Будет ли это в финале гран-при или бой уже после гран-при. Мне без разницы»

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