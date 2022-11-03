Александр Емельяненко про призыв Федора запретить поп-ММА: «Человек, может, сказал это в пылу негатива»

прокомментировал заявление брата Федора о намерении запретить поп-ММА и кулачные бои.

«Конечно, ограничивать поп-MMA на законодательном уровне не стоит. Это профессиональный спорт, такой же, как и смешанные единоборства. Мне кажется, кулачка появилась еще раньше, чем ММА.

Поп-MMA – это про то, как непрофессиональные спортсмены, обычные люди выходят в клетку и показывают то, что могут. Это самооборона, защита и развитие сильных качеств человека.

Человек, может, сказал это в пылу негатива, в пылу того, что смешанные единоборства у нас теряют популярность и проводятся не так часто, в пылу того, что простому зрителю больше нравятся хайп, другие бойцы и промоушены, нежели чем те, что развивает Федор Емельяненко.

Я не вижу ничего плохого в этом. Каждый как может, так и остается в сердцах и памяти людей», – сказал Александр.

«Есть спорт, а есть дешевые шоу типа поп-ММА». Федор Емельяненко ответил на критику Александра Карелина

Карелин критикует ММА, но сам дрался по смешанным правилам. В 1999-м борец бился с японским рестлером – и бой стал мифом