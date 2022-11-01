Предварительная причина смерти бойца Писарева – отравление опиоидами (Baza)
Телеграм-канал Baza сообщил новую информацию о гибели бывшего бойца ММА Александра Писарева.
Напомним, что о смерти Писарева стало известно 1 ноября. Изначально предполагалось, что боец отравился арбузом.
По их информации, предварительной причиной гибели спортсмена могли стать опиоиды.
Точная причина смерти и способ попадания веществ в организм пока неизвестны.
Умер боец ММА Александр Писарев. Предварительная причина – отравление арбузом (Mash)
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