Предварительная причина смерти бойца Писарева – отравление опиоидами (Baza)

Телеграм-канал Baza сообщил новую информацию о гибели бывшего бойца ММА Александра Писарева.

Напомним, что о смерти Писарева стало известно 1 ноября. Изначально предполагалось, что боец отравился арбузом.

По их информации, предварительной причиной гибели спортсмена могли стать опиоиды.

Точная причина смерти и способ попадания веществ в организм пока неизвестны.

Умер боец ММА Александр Писарев. Предварительная причина – отравление арбузом (Mash)