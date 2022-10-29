Ломаченко тяжелее Ортиса почти на 300 грамм

В Нью-Йорке состоялась церемония взвешивания участников вечера бокса от компании Top Rank.

В главном бою вечера встретятся экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко и американец Джемейн Ортис.

Ломаченко показал на весах 61,05 кг, Ортис – 60,78.

Бой украинца и американца состоится в ночь с 29 на 30 октября.

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