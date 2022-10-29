Джемейн Ортис: «Собираюсь шокировать мир в бою с Ломаченко»

Американский легковес Джемейн Ортис поделился ожиданиями от боя с .

«Многие люди сомневаются во мне и видят недостатки. Знаете, я позволю этому быть, понимаете?

Я нахожусь на правильном пути и мне еще есть над чем работать. Я всегда строг к себе. Но я собираюсь показать всему миру, что я здесь надолго.

Я сделаю свою работу в бою с Ломаченко. Потом все скажут: «Это было не то, чего мы ожидали». Я собираюсь шокировать мир в этот день», – сказал Ортис.

Бой Ортиса и Ломаченко состоится в ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке.

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