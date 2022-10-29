Владимир Хрюнов: «Очень хочу, чтобы Ломаченко победил Ортиса. Это нормальный человек с чистой душой»

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Российский промоутер Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от боя Василия Ломаченко и Джемейна Ортиса.

«Очень хочу, чтобы Василий победил. Это нормальный человек с чистой душой. Я буду за него болеть.

Не могу дать по этой причине объективного прогноза. Ему предстоит трудный бой.

Ломаченко – молодец, что не ищет легких соперников, боксирует на самом высоком уровне. Василий победит единогласным судейским решением», – сказал Хрюнов.

Бой Ломаченко и Ортиса состоится в ночь на 30 октября в Нью-Йорке.

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