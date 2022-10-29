Вечер бокса в Глендейле: Джейк Пол – Андерсон Сильва и другие бои

В ночь с 29 на 30 октября в Глендейле (США) состоится боксерский вечер, в главном событии которого блогер Джейк Пол (5-0) подерется с экс-чемпионом UFC Андерсоном Сильвой (3-1).

Другие бои:

Антонио Ниевес (20-3-0) – Алехандро Сантьяго (26-3-5);

Эштон Сильва (7-0-0) – Браулио Родригес (20-4-0).

Начало трансляции боксерского турнира – в 4:00 по Москве, Силва и Пол выйдут в ринг примерно в 7:00. Трансляция будет на американском телеканале SHOWTIME Sports.

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