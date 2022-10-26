Брат Исмаилова про бой Магомеда с Джейком Полом: «Мысль бомбовая, а если довести ее до конца это будет то же самое, что поединок Тайсона и Холифилда»

Рамазан Исмаилов, брат и тренер , прокомментировал желание организовать бойцу поединок с американским блогером Джейком Полом.

«Мне очень интересен поединок Джейка Пола и Паука (Андерсона Сильвы, прим. Sports.ru), который хорошо себя проявил в боксе. Джейк Пол выиграет. Но было бы четко посмотреть бой Пола и Магомеда (Исмаилова).

Не считаю, что это невозможно, потому что Логан Пол подрался и хорошо проявил себя в поединке с Флойдом Мейвезером. Да, грязь, да то, да сё, но он не проиграл легендарному Флойду. В нашей ситуации это американский блогер и российский блогер. Какой блогер сильнее?

Магомед не будет сливать, будет заруба. Если он выиграет, есть шансы заработать еще больше за реванш. Но до этого надо еще дойти. Сейчас это из области фантастики. Однако в перспективе это суперсобытие.

Мысль бомбовая, а если довести ее до конца это будет то же самое, что поединок и . Они были два топовых боксера своего времени, а Джейк и Магомед – два топовых блогера.

Сейчас все развивается так, что в главных боях ставят Вячеслава Дацика или Михаила Кокляева, а профессиональные боксеры вынуждены драться в андеркарде. Сейчас блогеры зрителям более интересны, чем профессиональные боксеры.

Спрос рождает предложение, поэтому я считаю поединок Пола и Исмаилова мегабой, который можно было раскрутить как в России, так и в США», – сказал Исмаилов-старший.

Брат Исмаилова бросил вызов Джейку Полу: «Российский бокс против американского»

Владимир Минеев: «За бой с Исмаиловым по правилам бокса мне должны заплатить 50 миллионов рублей»