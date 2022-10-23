25 ведущих иностранных журналистов единогласно отдали победу Яну в бою с О’Мэлли

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Шон О'Мэлли UFC 280 Петр Ян - Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Ведущие иностранные спортивные журналисты подвели итоги поединка между Петром Яном и Шоном О’Мэлли на UFC 280 в Абу-Даби.

25 журналистов единогласно отдали победу россиянину. Семь из них считают, что Ян выиграл все три раунда, остальные – два.

Ян проиграл О’Мэлли раздельным решением судей.

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