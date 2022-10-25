Шон О’Мэлли поднялся на 10 мест в рейтинге легчайшего веса UFC, Петр Ян потерял одну позицию
UFC обновил рейтинги после 280-го номерного турнира в Абу-Даби, который состоялся в минувшие выходные.
В рейтинге легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли поднялся с 11-го места на первое. Петр Ян, который проиграл американцу раздельным решением судей, потерял одну позицию, став вторым.
В полутяжелом весе Никита Крылов после победы над Волканом Оздемиром поднялся на два места и занял восьмую строчку.
В легком весе Бенеил Дариуш расположился на четвертом месте, а в женском наилегчайшем дивизиона Манон Фиро стала первой.
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