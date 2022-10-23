Ислам Махачев и Алекс Волкановски могут возглавить турнир UFC 284

Чемпион UFC в легком весе может провести первую защиту титула в ночь на 12 февраля 2023 года.

Уже известно, что соперником россиянина должен стать чемпион в полулегком весе и лидер рейтинга P4P Алекс Волкановски.

Ожидается, что их поединок возглавит турнир UFC 284, который пройдет в Перте (Австралия).

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