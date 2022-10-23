Президент UFC про поражение Яна от О’Мэлли: «Это один из тех боев, который «на тоненького»

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал поражение от ’Мэлли.

Россиянин уступил американцу раздельным решением судей на UFC 280 в Абу-Даби.

«Это один из тех боев, который «на тоненького». Я могу понять людей, которые говорят, что выиграл Ян, могу понять людей, которые говорят, что О’Мэлли выиграл.

Единственное, что странно - я думал, что победа в бою будет зависеть от того, кому отдали первый раунд. Но оказалось, что это не имело значения», – сказал Уайт.

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