Йоэль Ромеро про поражение Яна от О’Мэлли: «Это решение вызывает только рвотный рефлекс»

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Бывший боец UFC Йоэль Ромеро прокомментировал исход поединка между Петром Яном и Шоном О’Мэлли.

На UFC 280 в Абу-Даби россиянин проиграл раздельным решением судей.

«Неверное решение судей, Петра Яна засудили. Это решение вызывает только рвотный рефлекс и ничего больше», – сказал Ромеро.

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