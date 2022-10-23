Йоэль Ромеро про поражение Яна от О’Мэлли: «Это решение вызывает только рвотный рефлекс»
Бывший боец UFC Йоэль Ромеро прокомментировал исход поединка между Петром Яном и Шоном О’Мэлли.
На UFC 280 в Абу-Даби россиянин проиграл раздельным решением судей.
«Неверное решение судей, Петра Яна засудили. Это решение вызывает только рвотный рефлекс и ничего больше», – сказал Ромеро.
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