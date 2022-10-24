Реакция Хабиба на поражение Яна: «Как это вообще возможно? Клянусь, я каждый раунд Петру отдал»
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не скрывал удивления после оглашения судейских карточек боя Петра Яна и Шона О’Мэлли.
«Раздельное решение? Как? Как? Нет, как это возможно? Клянусь, я отдал ему каждый раунд. Близко, но каждый раунд отдал», – сказал Нурмагомедов за кулисами турнира UFC 280.
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