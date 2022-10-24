Гаджиев – о словах Харитонова про Яна: «Сергей ведет себя как американец»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев осудил слова о Петре Яна, который посоветовал экс-чемпиону вести себя скромнее.

«Сергей, походу, больше американец, чем россиянин. И ведет себя как американец в данной ситуации. А что им движет? Думаю, это просто зависть.

Он дерется уже 20 лет и так и остался непонятным персонажем для практически всех, кто следит за ММА. Он и не там, и не здесь. Он везде и нигде.

Петр – бывший чемпион UFC, лучшей организации в мире. Это разные весовые категории. Молчал бы в тряпочку, а если бы и говорил, то говорил бы только хорошее», – сказал Гаджиев.

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