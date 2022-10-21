Махачев не будет вызывать Конора в случае победы над Оливейрой: «Не верю, что он вернется»

Топовый легковес UFC Ислам Махачев не собирается просить бой с , если россиянину удастся завладеть поясом в легком весе.

«Макгрегор только и делает, что твитит. Он всегда в Твиттере, потому что люди почти забыли о нем.

И поэтому Конор все время пытается написать что-нибудь такое, чтобы напомнить о себе. Но я не верю, что он вернется», – сказал Махачев.

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