Шлеменко – о поражении Яна: «Петя проиграл первый раунд»

Российский средневес ММА Александр Шлеменко прокомментировал исход поединка между ’Мэлли и , в котором американец одержал победу единогласным решением судей.

«Первый раунд, скорее всего, Петя проиграл. Они только разогревались, Петя не успел к нему подобрать ключи.

Второй раунд однозначно Петя выиграл. А третий раунд очень сложный для судейства, и он оказался ключевым. На судей почему-то производит впечатление разбитое лицо.

Я думаю, то, что у Пети была кровь, послужило основным драйвером. Судья такой сидит: «О, лицо разбито – это он проиграл. Мне теперь проще». Наверное, так они судят.

На самом деле бой близкий. Если бы сейчас Петя выиграл раздельным решением, никто бы не сказал, что О’Мэлли засудили. Мне показалось, что Петя был лучше, больше попадал», – считает Шлеменко.

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