Александр Емельяненко – о поражении Яна: «Петра засудили по политическим мотивам»

Теги легчайший вес UFC Александр Емельяненко Петр Ян Шон О'Мэлли UFC 280 Петр Ян - Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Известный российский тяжеловес ММА прокомментировал исход боя между Шоном О’Мэлли и Петром Яном, в котором американец одержал победу раздельным решением судей.

«Уверен, что Петра засудили по политическим мотивам. Посмотрите статистику поединка, какие могут быть вопросы?

Я не вижу ни одного основания даже для раздельного решения в сторону Петра, тут однозначная победа.

Количество ударов, переводы и контроль в партере — все на стороне Яна. Видимо, UFC в текущей политической ситуации не нужны чемпионы из России, поэтому судьи вынесли такой вердикт. Петра обокрали второй раз подряд», – сказал Емельяненко-младший.

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