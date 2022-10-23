Александр Емельяненко – о поражении Яна: «Петра засудили по политическим мотивам»

Известный российский тяжеловес ММА прокомментировал исход боя между ’Мэлли и , в котором американец одержал победу раздельным решением судей.

«Уверен, что Петра засудили по политическим мотивам. Посмотрите статистику поединка, какие могут быть вопросы?

Я не вижу ни одного основания даже для раздельного решения в сторону Петра, тут однозначная победа.

Количество ударов, переводы и контроль в партере — все на стороне Яна. Видимо, UFC в текущей политической ситуации не нужны чемпионы из России, поэтому судьи вынесли такой вердикт. Петра обокрали второй раз подряд», – сказал Емельяненко-младший.

Видео лучших моментов боя Ян – О’Мэлли

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