Статистика боя Ян – О’Мэлли: Петр перебил соперника, сделал 4 успешных тейкдауна и контролировал почти 4 минуты
Появилась статистика боя между бойцами легчайшего дивизиона UFC Петром Яном и Шоном О’Мэлли.
Россиянин проиграл раздельным решением судей.
Ян почти четыре минуты контролировал О’Мэлли, сделал четыре успешных тейкдауна из шести и нанес 43 значимых удара, в то время как американец показал 44 значимых удара и не провел ни одного тейкдауна.
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