Статистика боя Ян – О’Мэлли: Петр перебил соперника, сделал 4 успешных тейкдауна и контролировал почти 4 минуты

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Шон О'Мэлли UFC 280 Петр Ян - Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Появилась статистика боя между бойцами легчайшего дивизиона UFC Петром Яном и Шоном О’Мэлли.

Россиянин проиграл раздельным решением судей.

Ян почти четыре минуты контролировал О’Мэлли, сделал четыре успешных тейкдауна из шести и нанес 43 значимых удара, в то время как американец показал 44 значимых удара и не провел ни одного тейкдауна.

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