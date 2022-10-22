Статистика боя Ян – О’Мэлли: Петр перебил соперника, сделал 4 успешных тейкдауна и контролировал почти 4 минуты

Появилась статистика боя между бойцами легчайшего дивизиона UFC Петром Яном и ’Мэлли.

Россиянин проиграл раздельным решением судей.

Ян почти четыре минуты контролировал О’Мэлли, сделал четыре успешных тейкдауна из шести и нанес 43 значимых удара, в то время как американец показал 44 значимых удара и не провел ни одного тейкдауна.

Петр Ян проиграл Шону О’Мэлли раздельным решением судей на UFC 280

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