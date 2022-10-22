Абубакар Нурмагомедов победил Гаджи Омаргаджиева на UFC 280

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Абубакар Нурмагомедов UFC 280 Гаджи Омаргаджиев Бокс/MMA/UFC

На турнире UFC 280 в Абу-Даби состоялся бой российских полусредневесов.

Абубакар Нурмагомедов победил Гаджи Омаргаджиева единогласным решением судей – 29-28, 29-28, 30-27.

Напомним, что главным событием UFC 280 станет бой за вакантный титул в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

Сравниваем Хабиба и Махачева в цифрах: Ислам на 5 секунд быстрее добрался до титульника в UFC и чаще финиширует соперников

Титульник Махачев – Оливейра, бои Яна, Крылова и Нурмагомедова. Онлайн безумного UFC 280

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