Абубакар Нурмагомедов: «Сегодняшняя победа, конечно, лучше, чем поражение»

Полусредневес UFC Абубакар Нурмагомедов прокомментировал победу над соотечественником Гаджи Омаргаджиевым на UFC 280 в Абу-Даби.

«Сегодняшняя победа, конечно, лучше, чем поражение. Особо вкуса победы не чувствую, потому что дрался с парнем из родного края, Махачкалы, из Дагестана.

У нас очень много общих знакомых. Но это такой вид спорта, всякое бывает – мог и проиграть.

Двигаемся вперед, спасибо всем, кто переживал. Будем трудиться, идти вперед», – сказал Нурмагомедов.

Абубакар победил Омаргаджиева единогласным решением судей.

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