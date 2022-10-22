Никита Крылов победил Волкана Оздемира единогласным решением судей на UFC 280
На турнире UFC 280 в Абу-Даби состоялся бой полутяжеловесов Никиты Крылова и Волкана Оздемира.
Победу единогласным решением судей одержал Крылов – 30-27, 29-28, 29-28.
Напомним, что главным событием UFC 280 станет бой за вакантный титул в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.
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