Матеуш Гамрот: «Буду держать пальцы скрещенными за Махачева в бою с Оливейрой»

Легковес UFC Матеуш Гамрот рассказал, за кого будет болеть в бою и .

«Думаю, Ислам одержит победу. Буду держать пальцы скрещенными за него. Думаю, Ислам побьет Чарльза. Махачев — один из самых жестких парней в легком дивизионе.

Побороться с Исламом? Конечно-конечно! Борьба – это моя ДНК, джиу-джитсу – это моя ДНК.

Каждый раз, когда я захожу в октагон, я использую борьбу. В бою с Исламом будет то же самое», – сказал Гамрот.

Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби. Гамрот на этом же турнире подерется с Бенеилом Дариушем.

Махачев против Оливейры – война стилей. Кто окажется сильнее в партере: бразильский джитсер или борец из Дагестана?

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