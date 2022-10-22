Тухугов объявил о переходе в легкий вес после проваленной весогонки на UFC 280

Российский боец сообщил, что намерен перейти в легкий дивизион после того, как провалил взвешивание на UFC 280.

«Сегодня меня подвел мой организм, я был в хорошей форме и заряжен на бой. Сделал все, что смог, чтобы сделать вес, но что-то пошло не так.

Сегодня был не мой день, мне не удобно перед болельщиками, перед братьями, которые прилетели поболеть за нас, и, конечно, перед командой, которые помогли во всем! А также перед UFC и перед моим соперником.

Но я не собираюсь опускать руки и хочу вернуться в строй в ближайшее время уже в новой для себя весовой категории – 70 кг», – написал Тухугов.

Тухугов должен был драться с Лукасом Алмейдой 22 октября в Абу-Даби, однако Зубайра не уложился в лимит полулегкого дивизиона, из-за чего бой был отменен.

Тухугов провалил взвешивание перед UFC 280, его бой отменен

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