Махачев – о соперниках после Оливейры: «Гамрот, Дариуш и другие настоящие бойцы»

Топовый легковес UFC Ислам Махачев заявил, что хочет подраться с Матеушем Гамротом или в случае победы над .

«Все бойцы пытаются вызвать Конора. Но я не собираюсь бросать ему вызов, потому что хочу драться с настоящими бойцами, которые заслуживают титульного боя. Гамрот, Дариуш, другие парни», – сказал Ислам.

Махачев не будет вызывать Конора в случае победы над Оливейрой: «Не верю, что он вернется»