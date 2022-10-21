Махачев – о соперниках после Оливейры: «Гамрот, Дариуш и другие настоящие бойцы»
Топовый легковес UFC Ислам Махачев заявил, что хочет подраться с Матеушем Гамротом или Бенеилом Дариушем в случае победы над Чарльзом Оливейрой.
«Все бойцы пытаются вызвать Конора. Но я не собираюсь бросать ему вызов, потому что хочу драться с настоящими бойцами, которые заслуживают титульного боя. Гамрот, Дариуш, другие парни», – сказал Ислам.
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