Хасиев и Уайт поговорили на взвешивании UFC 280: Майрбек предложил помощь в остановке скучных боев
Президент ACA Майрбек Хасиев встретился с президентом UFC Дэйной Уайтом на сцене UFC 280.
Промоутеры обменялись парой реплик через переводчика: Майрбек иронично предложил Уайту свою помощь в остановке скучных боев. Уайт оценил шутку, приняв предложение Хасиева.
Напомним, что ранее Хасиев остановил боей Али Багова и Рашида Магомедова из-за пассивности спортсменов. Уайт позднее отреагировал на это событие, восхитившись поведением Майрбека.
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