Хасиев и Уайт поговорили на взвешивании UFC 280: Майрбек предложил помощь в остановке скучных боев

Президент ACA Майрбек Хасиев встретился с президентом UFC Дэйной Уайтом на сцене UFC 280.

Промоутеры обменялись парой реплик через переводчика: Майрбек иронично предложил Уайту свою помощь в остановке скучных боев. Уайт оценил шутку, приняв предложение Хасиева.

Напомним, что ранее Хасиев остановил боей и из-за пассивности спортсменов. Уайт позднее отреагировал на это событие, восхитившись поведением Майрбека.

Босс UFC в восторге от чеченского промоутера, который сорвал бой в АСА. Уайт хотел бы делать так же

Майрбек Хасиев про бой Багова и Рашидова: «Вы нас что, за пацанов держите? Лига ACA – не детский сад»