Ян – о бое с О’Мэлли: «Мы изъявили желание, чтобы вернуться в титульную гонку»

Топовый боец легчайшего веса UFC Петр Ян заявил, что победа над ’Мэлли должна вернуть его в гонку за пояс.

«Я знаю, что это очень ожидаемый бой. Я думаю, что это интересное противостояние, поэтому ожидания и эмоции у меня также очень захватывающие.

Я жду этот поединок. Учитывая то, что топ-5 бойцов были заняты, чтобы максимально вернуться в титульную гонку, мы изъявили желание сразиться с Шоном О’Мэлли. Эта идея понравилась матчмейкингу, поэтому бой состоится», – сказал Ян.

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