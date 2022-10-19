Прогноз на бой Махачев — Оливейра UFC 280: коэффициенты, ставки, кто победит в бое Ислам Махачев — Чарльз Оливейра 22 октября

22 октября в Абу-Даби пройдет UFC 280, где в главном событии Ислам Махачев подерется против Чарльза Оливейры за вакантный титул легкого веса.

Коэффициенты Махачев — Оливейра

Ислам — 1.58

Чарльз — 2.88

Все говорят, что для Ислама бой с Оливейрой станет главной проверкой в карьере. Однако — напротив: Чарльз не встречался ранее с бойцами, столь дисциплинированными и хладнокровными. Махачев — робот, который строго выполняет установки угла, не поддаваясь эмоциям.Он хорош в стойке, в борьбе, в функциональном плане. Ислам не будет повторять ошибок Гейджи, Чендлера и Порье, которые ринулись избивать бразильца (к слову, у каждого почти получилось финишировать его). Россиянин сдержанно пристреляется, найдет брешь и переведет оппонента. Если кто-то до сих пор верит в силу джиу-джитсу против махачкалинской борьбы и российской школы самбо, посмотрите бой Махачева против Мойзеса.

Оливейра ранее показывал свою психологическую нестабильность в боях и до них. Если на кого будет сильно давать этот бой, то именно на бразильца. Банальная причина — в углу Ислама есть сильный оратор — Хабиб, который, как минимум, настроит друга. А бразилец слишком вошел в роль непобедимого чемпиона — никого не напоминает? Поединок точно дойдет до поздних раундов, но судейское решение, лично для меня, трудно представляется: тут либо Чарльз найдет лазейку и финиширует россиянина, либо Ислам измотает и закончит бой. Однако, исходя из арсенала, личностных показателей и моральных составляющих, Махачев — по праву фаворит в этом бою. Ставить на определенный исход в этом бою трудно, поэтому.

Прогноз на бой Махачев — Оливейра: победа Махачева.

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