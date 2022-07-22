Кард UFC 280 Махачев — Оливейра, Ян — О’Мэлли участники, кто дерется 22 октября, весь список бойцов

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22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет UFC 280, где в главном карде Чарльз Оливейра и Ислам Махачев определят следующего чемпиона легкого веса промоушена.

Также в со-главном бою Алджамейн Стеринг проведет вторую защиту титула против экс-чемпа Ти Джея Диллашоу. А разогреют главные поединки Петр Ян и Шон О’Мэлли.

Кард UFC 280, основной кард

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