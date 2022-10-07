Где смотреть Махачев — Грин на UFC 280: во сколько прямая трансляция 22 октября по Мск

22 октября в Абу-Даби пройдет UFC 280, где в главном событии Ислам Махачев и Чарльз Оливейра подерутся за вакантный титул легкого веса UFC.

Махачев сегодня находится на четвертой строчке рейтинга UFC в легком весе. На его счету 22 побед (14 досочных) и одно поражение. Единственное поражение россиянина случилось в октябре 2015 года на UFC 192. В ту ночь против Ислама выходил в октагон Адриано Мартинс. Поединок закончился в первом раунде. После этого Махачев вернулся на победную серию и сейчас идет стрике из 10 побед. В последних противостояниях Махачев уверенно победил Тиаго Мойзеса, проведя удушающий прием в четвертом раунде, а после расправился с Дэном Хукером. Уверенная победа над Грином стала предопределяющей для титульных амбиций Махачева.

Оливейра сейчас находится на вершине легкого веса UFC. Хоть на бумаге он и не владеет титулов, каждый боец, фанат и сам промоушен понимают, что он является чемпионов. Перед боем против Гейджи он перевесил 200 граммов веса, из-за чего был лишен пояса. Однако Джастина он все же победил, а это уже 11-я победа к ряду. Сейчас в его активе 32 победы, 8 поражений и один бой был признан несостоявшимся.

Где смотреть и во сколько бой Махачев — Оливейра на UFC 280