Где смотреть UFC 280 Махачев — Оливейра, Ян — О’Мэлли: во сколько прямая трансляция 22 октября

Вечером 22 октября 2022 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 280, который будет проведен на арене «Etihad Arena» в Абу-Даби, Арабские Эмираты. В титульном событии состоится схватка между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым. Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона мира по версии UFC в легком весе.

Чарльз Оливейра — бразильский боец смешанных единоборств (легкий вес). С 2008 года является профессиональным бойцом, за это время на счету спортсмена 33 победы и 8 проигрышей, а один из боев не был засчитан. На данный момент Оливейра занимает 1 строчку рейтинга UFC в легком весе. Крайняя схватка бойца состоялась 7 мая этого года на UFC 274, его противником был Джастин Гейджи. В этом бою Чарльз Оливейра одержал победу болевым приемом.

Ислам Махачев — российский боец смешанного стиля (легкий вес). На протяжении 12 лет выходит в октагон как профессиональный боец ММА, а сейчас на его счету 22 победы и всего 1 поражение. На сегодняшний день боец находится на 4 строчке рейтинга UFC в легкой весовой категории. Предыдущий бой был проведен 26 февраля 2022 года в схватке с Бобби Грином. В этом бою Ислам Махачев одержал победу техническим нокаутом.

В со-главном бою пройдет схватка между Алджамейном Стерлингом (21–3–0) и Ти Джеем Диллашоу (17–4–0). Бойцы сразятся за титул чемпиона в легчайшем весе.

Где смотреть UFC 280