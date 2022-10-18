Где смотреть бой Петр Ян — Шон О'Мэлли на UFC 280: когда и во сколько прямая трансляция 22 октября

В субботу 22 октября 2022 года пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 280, который будет проведен на арене «Etihad Arena» в Абу-Даби, Арабские Эмираты. В основном карде состоится схватка в легчайшем весе между Петром Яном и Шоном О’Мэлли.

Пётр Ян — российский боец смешанного стиля (легчайший вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2014 году, а на сегодняшний день в его активе 16 побед и 3 поражения. Ранее Пётр являлся чемпионом по версии UFC в легчайшем весе, а теперь занимает 1 строчку рейтинга. Крайняя схватка спортсмена состоялась 9 апреля этого года, его противником был Алджамейн Стерлинг. В этом бою Пётр Ян потерпел поражение раздельным решением судей.

Шон О’Мэлли — американский боец смешанных единоборств, выступающий в легчайшем весе. На протяжении 7 лет является профессиональным бойцом ММА, за это время на его счету 15 побед и 1 проигрыш, а крайний бой не был засчитан. На данный момент боец находится на 12 строчке рейтинга UFC в легчайшей весовой категории. Его предыдущая схватка состоялась 2 июля 2022 года против Педро Муньоса. Этот бой был признан несостоявшимся.

Где смотреть бой Петр Ян – О’Мэлли на ЮФС 280