Махачев про карьеру: «Все топовые парни избегали боя со мной много лет. Это не моя вина»

Легковес UFC Ислам Махачев назвал главную проблему в карьере.

«Всю мою карьеру у меня была одна проблема: все топовые парни избегали боя со мной много лет. Это не моя вина. Я дрался с теми, кого выставляли против меня, и никогда не выбирал соперников.

Теперь этой проблемы не будет, потому что я стану чемпионом, и все они будут вызывать меня. Я вызывал Майкла Чендлера, Дастина Порье, Джастина Гейджи, но не получил ответа.

Люди продолжают говорить, что Ислам не побил никого из топов, но это не моя проблема. Я всегда хотел драться с топами, но они не отвечали на мой вызов.

К слову, пытался избежать поединка со мной, он просил новый контракт, денежный бой, говорил, что хочет драться в Бразилии, но наш бой уже через неделю, и я в восторге», – сказал Махачев.

Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Титульник Махачева – заслуга Хабиба. Оливейра хотел другого соперника и локацию, и даже Дэйна Уайт был против

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