Ислам Махачев: «Хасбик будет сидеть около сетки на UFC 280»

Легковес UFC Ислам Махачев отреагировал на слухи о том, что дагестанский блогер Хасбик будет одним из его угловых в поединке против .

«В моем углу будет мой тренер по ударке из Дагестана, мой брат Муслим, Хабиб, Хавьер Мендес и еще один тренер из Дагестана.

Хасбулла будет сидеть около сетки, и он будет болеть за меня», – сказал Махачев.

Бой Махачева и Оливейры за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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