Мокаев вызвал Ройвала на бой после вылета Аскарова: «Парень, оставайся наготове»

Теги наилегчайший вес UFC Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Перспективный боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев обратился к Брэндону Ройвалу, который лишился поединка с Аскаром Аскаровым из-за проваленной россиянином весогонки.

«Парень, оставайся наготове, мы можем подраться после того, как я на следующей неделе финиширую Гордона.

Я буду готов в ноябре/декабре, локацию можешь выбрать сам. Вес тоже не имеет значения, если не хочешь заниматься сгонкой, можем встретиться в легчайшей категории», – сказал англичанин.

Мухаммад Мокаев на UFC 280 в Абу-Даби подерется с Малкольмом Гордоном

Шлеменко про дагестанца Мокаева, выступающего за Великобританию: «Любой может поменять гражданство, но он должен помнить о последствиях»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные