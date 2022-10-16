Мокаев вызвал Ройвала на бой после вылета Аскарова: «Парень, оставайся наготове»

Перспективный боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев обратился к Брэндону Ройвалу, который лишился поединка с Аскаром Аскаровым из-за проваленной россиянином весогонки.

«Парень, оставайся наготове, мы можем подраться после того, как я на следующей неделе финиширую Гордона.

Я буду готов в ноябре/декабре, локацию можешь выбрать сам. Вес тоже не имеет значения, если не хочешь заниматься сгонкой, можем встретиться в легчайшей категории», – сказал англичанин.

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