Мухаммад Мокаев на UFC 280 в Абу-Даби подерется с Малкольмом Гордоном

Британский боец российского происхождения узнал следующего соперника в UFC.

22 октября на UFC 280 в Абу-Даби Мокаев подерется с 32-летним канадцем Малкольмом Гордоном.

В последнем поединке Мокаев на турнире в Лондоне победил единогласным решением судей Чарльза Джонсона. Гордон провел четыре боя в UFC, в двух из них проиграв.

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