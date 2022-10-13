Оскар Де Ла Хойя: «Победа над Мунгуей вернет Головкина на вершину»
Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя назвал имя боксера, победа над которым вернет казахстанца Геннадий Головкина на вершину.
«Головкин постоянно на слуху, потому что у него много фанатов среди мексиканцев. Он боксер мирового уровня, потому что его поддерживают в Мексике и Казахстане. Думаю, что сейчас бой Геннадия против Хайме Мунгуйи был бы идеальным для обоих. Это был бы экшн.
Победа над Мунгуей вернет его на вершину, а среди несгибаемых фанатов бокса он снова будет идолом. Это даже беспроигрышный вариант, если Хайме победит или нокаутирует Головкина», – считает Де Ла Хойя.
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