Легендарный боксер назвал имя боксера, победа над которым вернет казахстанца на вершину.

«Головкин постоянно на слуху, потому что у него много фанатов среди мексиканцев. Он боксер мирового уровня, потому что его поддерживают в Мексике и Казахстане. Думаю, что сейчас бой Геннадия против был бы идеальным для обоих. Это был бы экшн.

Победа над Мунгуей вернет его на вершину, а среди несгибаемых фанатов бокса он снова будет идолом. Это даже беспроигрышный вариант, если Хайме победит или нокаутирует Головкина», – считает Де Ла Хойя.

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