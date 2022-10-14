В Bellator рассказали, что Андерсон Сильва отказался от боя с Федором Емельяненко

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Легендарный средневес UFC Андерсон Сильва не станет драться с Федором Емельяненко, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Bellator.

«С Андерсоном Сильвой были переговоры. Он отказался от боя с Федором. Не хочет возвращаться в ММА», – сказал источник.

Кокер – о бое Федора и Сильвы: «Маловероятно, но мне это бы понравилось»

Федор Емельяненко: «Если Bellator предложит Сильву, будем рассматривать. Для меня Бейдер пока остается целью номер один»

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