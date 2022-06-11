Немков – о потенциально бое Емельяненко и Тейшейры: «Федор победил бы»

Теги UFC Федор Емельяненко Bellator Гловер Тейшейра Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков считает, что его партнер по команде наставник Федор Емельяненко одержал бы победу в потенциальном поединке с Гловером Тейшейрой.

«Вижу ли сходство между Федором и Тейшейрой? Нет, Федор на голову выше Гловера. Потому что Федор и в стойке работал хорошо, и в партере.

Сходство есть в том, что он в таком возрасте подходит к боям в хорошей форме. Если бы такой бой состоялся, Федор бы победил? Да, выиграл бы», – сказал Немков.

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