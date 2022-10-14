AMC Fight Nights 115: Шуаев против Пономарева, Хабибулли против Осипяна и другие бои

14 октября в Сочи состоится турнир 115, в мейн-карде которого пройдут сразу три титульных поединке.

В главном событии вечера состоится поединок за пояс в тяжелом весе между Юсуфом Шуаевым (9-0-1) и Григорием Пономаревым (4-2).

Другие бои главного карда:

Аркадий Осипян (7-3) против Глеба Хабибуллина (6-0) за титул в полулегком весе,

Сабит Жусупов (14-3) победил Владимира Эгояна (23-8) единогласным решением судей и стал чемпионом в легчайшем весе,

Михаил Газаев (4-0) нокаутировал Юрия Киселева (6-7) в первом раунде.

Трансляция турнира начнется в 18:00 по мск на телеканале UDAR.