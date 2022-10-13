Боец Fight Night Бархударян о поединке Жусупова за пояс: «Сабит – достойный оппонент, но я отдам предпочтение Егояну»

Боец AMC Fight Nights Давид Бархударян сделал прогноз на титульный бой лиги Владимир Егоян – Сабит Жусупов:

«Конечно, я буду болеть за своего брата Владимира Егояна. Он достойный человек и достойный воин. Его соперник Сабит Жусупов – достойный оппонент, но я отдам предпочтение Егояну»

Бой за титул AMC Fight Nights в легчайшем весе Егоян – Жусупов пройдет завтра, 14 октября в Сочи.

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