Боец Fight Night Бархударян о поединке Жусупова за пояс: «Сабит – достойный оппонент, но я отдам предпочтение Егояну»
Боец AMC Fight Nights Давид Бархударян сделал прогноз на титульный бой лиги Владимир Егоян – Сабит Жусупов:
«Конечно, я буду болеть за своего брата Владимира Егояна. Он достойный человек и достойный воин. Его соперник Сабит Жусупов – достойный оппонент, но я отдам предпочтение Егояну»
Бой за титул AMC Fight Nights в легчайшем весе Егоян – Жусупов пройдет завтра, 14 октября в Сочи.
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