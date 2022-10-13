Хасбик – о контракте с UFC: «Спасибо Дэйне Уайту и брату Хабибу»
Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, подтвердил подписание контракта с UFC.
Хасбик поблагодарил руководство промоушена и представил мерч UFC со своим именем.
«Друзья, салам алейкум. Слухи по поводу UFC – это правда, я официально подписал контракт, детали будут разглашены в конце года.
Спасибо UFC и Дэйне Уайту за предоставленную возможность, я постараюсь оправдать ваше доверие. Спасибо брату Хабибу за то, что открыл нам всем путь», – написал Хасбик в соцсетях.
Хасбик будет в углу Махачева на UFC 280
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