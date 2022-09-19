Дэниэл Джейкобс предложил Головкину реванш: «Фанатам очень понравился бы этот поединок»

Бывший чемпион мира в среднем весе Дэниэл Джейкобс хочет провести реванш с чемпионом WBA и IBF Геннадием Головкиным.

«У боксеров есть такой момент, что им трудно все отпустить. Иногда им нужен человек, который скажет, что это конец, и даст дополнительный толчок.

Я понимаю, почему Головкин желает закончить свою карьеру так, как он хочет. Я бы посоветовал ему подраться с парнем вроде Дэнни Джейкобса.

В прошлом у нас был отличный бой, и я думаю, что фанатам очень понравился бы этот поединок. Безусловно, я все еще могу выступать в среднем и суперсреднем весах», – сказал Джейкобс.

В 2017 году Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей.

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