«Для болельщиков ты останешься лучшим в мире». Президент Казахстана Токаев позвонил Головкину после боя

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил Геннадию Головкину и поддержал его после проигранного боя Канело.

В телефонном разговоре Токаев подчеркнул, что Головкин внес значительный вклад в популяризацию Казахстана на мировой арене.

– Для болельщиков ты был и останешься народным чемпионом и лучшим в мире. Гордимся тобой! – заключил Президент.

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