Гамрот – о Махачеве: «Он будущий чемпион, наш бой может стать крупнейшим в истории Европы»
Рейтинговый легковес UFC Матеуш Гамрот назвал Ислама Махачева лучшим бойцом в своей весовой категории.
При этом польский боец выразил заинтересованность в поединке с уроженцем Дагестана.
«У меня отличные чувства насчет потенциального боя с Махачевым. Это поединок моей мечты.
Когда я тренируюсь, всегда думаю о том, что хочу драться с лучшими бойцами. Безусловно, Ислам – лучший в легком весе. Думаю, он будущий чемпион. Я думаю, что наш с Махачевым схватка будет крупнейшей в Европе за всю историю», – сказал Гамрот.
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