Гамрот – о Махачеве: «Он будущий чемпион, наш бой может стать крупнейшим в истории Европы»

Рейтинговый легковес UFC Матеуш Гамрот назвал лучшим бойцом в своей весовой категории.

При этом польский боец выразил заинтересованность в поединке с уроженцем Дагестана.

«У меня отличные чувства насчет потенциального боя с Махачевым. Это поединок моей мечты.

Когда я тренируюсь, всегда думаю о том, что хочу драться с лучшими бойцами. Безусловно, Ислам – лучший в легком весе. Думаю, он будущий чемпион. Я думаю, что наш с Махачевым схватка будет крупнейшей в Европе за всю историю», – сказал Гамрот.

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