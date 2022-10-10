Али Исаев подписал контракт с Bellator

Российский тяжеловес Али Исаев подписал контракт с . Об этом сообщил президент промоушена .

«Я очень рад, что боец калибра Али Исаева присоединился к нашему дивизиону тяжелого веса, наполненному бойцами мирового класса и элитными перспективами.

Элитная борцовская родословная Исаева включает в себя участие в Олимпийских играх 2008 года, и он достиг больших успехов в ММА, о чем свидетельствует чемпионский титул в его предыдущем промоушене.

Я ожидаю от Исаева немедленного влияния в дивизионе и предвижу множество интересных поединков для него», – сказал Кокер.

В декабре 38-летний россиянин стал победителем Гран-при, в финале нокаутировав в четвертом раунде Джареда Рошолта. Вместе с поясом PFL Исаев получил один миллион долларов.

Али Исаев: «В UFC не получится заработать, как в PFL»