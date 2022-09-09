Тиаго Сантос покинул UFC и подписал контракт с PFL

Бывший претендент на титул в полутяжелом весе Тиаго Сантос расторг контракт с промоушеном.

Бразилец в следующем году примет участие в Гран-при полутяжеловесов PFL. Об этом сообщил менеджер бойца Алекс Дэвис.

«Расставание с UFC было полюбовным. Тиаго очень благодарен организации за все, что она для него сделала, и благодарен руководству PFL за подписание с ним соглашения. Он рассчитывает выиграть один миллион долларов», – сказал Дэвис.

38-летний Сантос в последних шести поединках в UFC одержал всего одну победу. В июле 2019-го бразилец в бою за титул Джону Джонсу раздельным решением судей.

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