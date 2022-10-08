Магомед Исмаилов победил Александра Илича на Pravda Boxing

Теги бокс Магомед Исмаилов Pravda Fighting Championship Исмаилов - Илич Александр Илич Бокс/MMA/UFC

В Москве завершился турнир Pravda Boxing, в главном событии которого состоялся поединок в первом тяжелом весе между Магомедом Исмаиловым и Александром Иличем.

Победу единогласным решением судей одержал российский боец. На протяжении всех шести раундов Магомед имел ощутимое преимущество в скорости и точности ударов, успешно сводя на нет преимущество серба в длине рук.

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