Исмаилов после победы над Иличем: «30 лямов сюда»
Российский боец ММА Магомед Исмаилов, одержавший победу в боксерском поединке над Александром Иличем, поделился мыслями о поединке.
«30 лямов, пожалуйста, вот сюда. 30 лямов! Да, Илич сильно бьет. Вот его дальняя левая... Сильная, я ее прочувствовал. Поверьте мне, я просто не показал. Я умею.
Видели, Вагабов об мою голову бутылку разбил, да? Я ж не показал! Вот тут такая же ситуация. [Обратился к фанатам] Вам понравилось? Да? Это для меня самое главное.
Желаю вам всем быть победителями в своем деле. Благ вам, спасибо за вашу поддержку», – сказал Исмаилов в ринге после боя.
Магомед Исмаилов победил Александра Илича на Pravda Boxing
Вагабов разбил бутылку об голову Исмаилова перед битвой взглядов Магомеда и Илича
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