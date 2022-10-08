Исмаилов после победы над Иличем: «30 лямов сюда»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов, одержавший победу в боксерском поединке над Александром Иличем, поделился мыслями о поединке.

«30 лямов, пожалуйста, вот сюда. 30 лямов! Да, Илич сильно бьет. Вот его дальняя левая... Сильная, я ее прочувствовал. Поверьте мне, я просто не показал. Я умею.

Видели, Вагабов об мою голову бутылку разбил, да? Я ж не показал! Вот тут такая же ситуация. [Обратился к фанатам] Вам понравилось? Да? Это для меня самое главное.

Желаю вам всем быть победителями в своем деле. Благ вам, спасибо за вашу поддержку», – сказал Исмаилов в ринге после боя.

Магомед Исмаилов победил Александра Илича на Pravda Boxing

Вагабов разбил бутылку об голову Исмаилова перед битвой взглядов Магомеда и Илича