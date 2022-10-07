Вагабов разбил бутылку об голову Исмаилова перед битвой взглядов Магомеда и Илича

необычным образом подошел к финальной битве взглядов с Александром Иличем.

Опытный средневес вышел на сцену с чемпионом AMC Fight Nights в полутяжелом весе .

Бойцы разыграли небольшой конфликт, в ходе которого Вагаб разбил бутылку об голову «Лысого хищника».

Илич про бой с Исмаиловым: «Пришло время отправить его обратно на пенсию»

Исмаилов про гонорар в 30 млн рублей за бой с Иличем: «Это нормальная сумма для меня. Мы не должны все время голодать»