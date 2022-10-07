Вагабов разбил бутылку об голову Исмаилова перед битвой взглядов Магомеда и Илича

Теги средний вес (MMA) бокс Магомед Исмаилов Pravda Fighting Championship Вагаб Вагабов Исмаилов - Илич Александр Илич Бокс/MMA/UFC

Магомед Исмаилов необычным образом подошел к финальной битве взглядов с Александром Иличем.

Опытный средневес вышел на сцену с чемпионом AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагабом Вагабовым.

Бойцы разыграли небольшой конфликт, в ходе которого Вагаб разбил бутылку об голову «Лысого хищника».

Илич про бой с Исмаиловым: «Пришло время отправить его обратно на пенсию»

Исмаилов про гонорар в 30 млн рублей за бой с Иличем: «Это нормальная сумма для меня. Мы не должны все время голодать»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные