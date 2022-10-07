Вагабов разбил бутылку об голову Исмаилова перед битвой взглядов Магомеда и Илича
Магомед Исмаилов необычным образом подошел к финальной битве взглядов с Александром Иличем.
Опытный средневес вышел на сцену с чемпионом AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагабом Вагабовым.
Бойцы разыграли небольшой конфликт, в ходе которого Вагаб разбил бутылку об голову «Лысого хищника».
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